Spagna in ginocchio per alluvioni: “40 morti a Valencia” – Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Decine di morti oggi in Spagna per le improvvise alluvioni che hanno travolto la provincia di Valencia, dove fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ai piani bassi. I media locali, in particolare il quotidiano La Provincia, fanno riferimento a 40 morti secondo stime e news ancora approssimative. Tra le vittime ci sono quattro bambini. Cinque decessi sono stati registrati a Torrent, quattro a Paiporta, uno a Chiva, uno a Cheste, uno a Alfafar e uno ad Alcudia. In alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore. Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazon, ha dichiarato ai giornalisti questa mattina che alcuni corpi sono stati rinvenuti dalle squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere le zone precedentemente isolate dalle inondazioni. .com - Spagna in ginocchio per alluvioni: “40 morti a Valencia” – Video Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Decine dioggi inper le improvviseche hanno travolto la provincia di, dove fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ai piani bassi. I media locali, in particolare il quotidiano La Provincia, fanno riferimento a 40secondo stime e news ancora approssimative. Tra le vittime ci sono quattro bambini. Cinque decessi sono stati registrati a Torrent, quattro a Paiporta, uno a Chiva, uno a Cheste, uno a Alfafar e uno ad Alcudia. In alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore. Il presidente della Generalitatna, Carlos Mazon, ha dichiarato ai giornalisti questa mattina che alcuni corpi sono stati rinvenuti dalle squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere le zone precedentemente isolate dalle inondazioni.

