Spagna, Dana fa strage. E dopo Valencia allerta massima a Barcellona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un vero e proprio disastro: il ciclone Dana lascia una scia di sangue. Almeno 62 persone sono morte a causa delle inondazioni nella provincia di Valencia, secondo le informazioni condivise dai servizi di emergenza del Paese, come riporta El Pais. Ci sono diversi comuni allagati, strade, autostrade e ponti interrotti e alcune località e villaggi rurali sono ancora inaccessibili per i soccorsi. Decine di persone hanno trascorso la notte a Valencia sopra camion o automobili, sui tetti di negozi o distributori di benzina, o intrappolate nei loro veicoli su strade intasate finché non sono state soccorse. Le piogge hanno causato blackout che hanno colpito 155.000 persone, chiusure stradali in diverse province dell'est e del sud-est. Iltempo.it - Spagna, Dana fa strage. E dopo Valencia allerta massima a Barcellona Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un vero e proprio disastro: il ciclonelascia una scia di sangue. Almeno 62 persone sono morte a causa delle inondazioni nella provincia di, secondo le informazioni condivise dai servizi di emergenza del Paese, come riporta El Pais. Ci sono diversi comuni allagati, strade, autostrade e ponti interrotti e alcune località e villaggi rurali sono ancora inaccessibili per i soccorsi. Decine di persone hanno trascorso la notte asopra camion o automobili, sui tetti di negozi o distributori di benzina, o intrappolate nei loro veicoli su strade intasate finché non sono state soccorse. Le piogge hanno causato blackout che hanno colpito 155.000 persone, chiusure stradali in diverse province dell'est e del sud-est.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna, Dana fa strage. E dopo Valencia allerta massima a Barcellona; Perchè il ciclone Dana fa paura. Un disastro annunciato; Strage climatica: a Valencia le inondazioni di Dana fanno più di 50 morti; Il cambiamento climatico fa strage a Valencia: 62 morti e decine di dispersi; Alluvione in Spagna, almeno 62 morti a Valencia per la Dana: cosa sta succedendo. Emergenza anche in Andalusia, Castiglia e Murcia - Il video; Cos’è la Dana, il fenomeno meteo che ha colpito Valencia e la Spagna: il significato e le cause; Leggi >>>

Alluvione a Valencia oggi, il ciclone Dana fa decine di morti in Spagna, molti bambini. In 8 ore la pioggia di un anno

(quotidiano.net)

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati. Attivati obitori mobili ...

Valencia nel caos, la tempesta Dana fa oltre 50 vittime: "Senza precedenti"

(iltempo.it)

Una situazione che è stata definitas enza precedenti quella provocata dal maltempo in Spagna dove si aggrava pesantemente il bilancio ...

Alluvione a Valencia in Spagna causata dalla DANA: cos'è, come si forma e quando può verificarsi

(notizie.virgilio.it)

Cos'è la DANA, il fenomeno meteorologico che ha causato la devastante alluvione a Valencia in Spagna: come si forma e quando può verificarsi ...

Perchè il ciclone Dana fa paura. Un disastro annunciato

(msn.com)

Video Spagna Dana Video Spagna Dana

Decine di morti a Valencia, strade come fiumi ed i corpi che continuano ad affiorare: la strage e le cause del maltempo che si è abbattuto sulla penisola iberica con inondazioni ed alluvioni ...