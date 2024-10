Sotheby’s metterà all’asta il primo quadro fatto da un robot con l’intelligenza artificiale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’opera, un omaggio al pioniere dell’informatica inglese Alan Turing, è stata realizzata da un umanoide chiamata Ai-Da: sarà battuta il 31 ottobre e ha un valore stimato tra i 120.000 e i 180.000 dollari Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’opera, un omaggio al pioniere dell’informatica inglese Alan Turing, è stata realizzata da un umanoide chiamata Ai-Da: sarà battuta il 31 ottobre e ha un valore stimato tra i 120.000 e i 180.000 dollari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sotheby’s metterà all’asta ilquadro fatto da un robot con l’intelligenza artificiale; All'asta ilquadro realizzato da un robot umanoide; Falso trading online: come riconoscere la truffa e come proteggersi; Sotheby’s venderà all’asta un’opera creata da un Robot Umanoide; L’opera di un robot andrà all’asta da Sotheby’s; Sotheby’s mette all’asta un fossile di Stegosauro: è il più grande mai ritrovato; Approfondisci 🔍

Sotheby’s metterà all’asta il primo quadro fatto da un robot con l’intelligenza artificiale

(repubblica.it)

L’opera, un omaggio al pioniere dell’informatica inglese Alan Turing, è stata realizzata da un umanoide chiamata Ai-Da: sarà battuta il 31 ottobre e ha un ...

All'asta il primo quadro realizzato da un robot umanoide

(msn.com)

Sotheby's metterà in vendita il ritratto del matematico Alan Turing, padre dell'informatica, opera della pittrice artificiale Ai-Da ...

Per la prima volta, un’opera d’arte creata da un robot all’asta da Sotheby’s

(domusweb.it)

Si chiama A.I. God. Portrait of Alan Turing (2024) il ritratto firmata dal robot intelligente Ai-Da, il cui prezzo stimato arriva ai 180mila dollari.

La banana di Cattelan all'asta da Sotheby's

(ansa.it)

La banana appiccicata al muro con lo scotch va per la prima volta all'asta con una stima di partenza di almeno un milione di dollari: cifra da capogiro per l'opera concettuale di Maurizio Cattelan che ...