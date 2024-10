Ilfattoquotidiano.it - “Sono stati giorni di litigi, anche pesanti. L’esonero non mi preoccupa minimamente”: Juric e la Roma al momento della verità

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mai così lontani. O meglio, maiin grande sintonia. Le strade di Ivane lapotrebbero già prendere due direzioni differenti? “Non penso proprio al. Non mi, faccio il mio lavoro e quello che succede, succede. Lanon può permettersi esclusioni, anzi, bisogna portare tutti dentro. Non bisogna escludere, ma far presente ciò che bisogna fare in questo”. L’allenatore dei giallorossi non sente la pressione. Dopo il pesante ko al Franchi per 5-1 contro la Fiorentina,aumentati a dismisura malumori e polemiche intorno a Trigoria. In conferenza stampa – in vista del Torino -, però,ha ammesso altro: “di, ma meglio che siano successi. In questi duetra liti e discussioni abbiamo indirizzato la barca a livello di pensiero. Mi riferisco a ciò che deve fare la squadra.