Oasport.it - Rugby, Italia verso i Test Match di novembre: Argentina fondamentale, Georgia da battere, suggestione All Blacks

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si avvicina ilovale, con iautunnali che prenderanno il via questo fine settimana con Inghilterra-Nuova Zelanda e Scozia-Fiji. Dal 9, invece, in campo scenderà anche l’di Gonzalo Quesada e gli azzurri affronteranno in ordinee All. Tre sfide importanti per diversi motivi. Il 9, con fischio d’inizio alle 18.40, a Udine l’affronterà un’che si presenta in questo autunno forte di una TheChampionship di assoluto livello. I Pumas hanno saputoNuova Zelanda, Australia e Sudafrica, confermandosi ormai una squadra di altissimo livello. Sarà la sfida più probante per Lamaro e compagni, con l’che è la cartina tornasole per capire se gli azzurri possono puntare a essere un top team, o se sono ancora nel limbo tra le migliori e le formazioni di seconda fascia.