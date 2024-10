Roma City, azzerata l'area tecnica! Lasciano mister Maurizi e il DS Battisti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cambia tutta l'area tecnica al Roma City, che dopo l'ultima giornata di Serie D ha annunciato sostanzialmente un azzeramento del suo staff tecnico. A lasciare sono il mister Agenore Maurizi, il suo vice Mattia Marini e il direttore sportivo Alessandro Battisti. Una decisione sorprendente, se si Romatoday.it - Roma City, azzerata l'area tecnica! Lasciano mister Maurizi e il DS Battisti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cambia tutta l'al, che dopo l'ultima giornata di Serie D ha annunciato sostanzialmente un azzeramento del suo staff tecnico. A lasciare sono ilAgenore, il suo vice Mattia Marini e il direttore sportivo Alessandro. Una decisione sorprendente, se si

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Roma City, azzerata l'area tecnica! Lasciano mister Maurizi e il DS Battisti; Leggi >>>

Terremoto Inter e dirigenza azzerata: almeno in tre verso l’addio

(calciomercato.it)

A partire dall’ad Alessandro Antonello, che da qualche giorno è entrato in orbita Roma come vi abbiamo ... Vicenda ultras e stadio, Oaktree azzera la dirigenza in area corporate e comunicazione ...

C’è da sfatare il tabù Roma City: “Dobbiamo essere presuntuosi”

(youtvrs.it)

SERIE D – I rossoblù ancora non hanno mai vinto contro la compagine laziale, a suonare la carica ci pensa D’Eramo La Samb non ha mai vinto finora con la Roma City. Entrambi i precedenti disputati si ...

Cronaca di Roma: ultime notizie e news di oggi

(metronews.it)

Tutte le ultime notizie di cronaca di Roma in tempo reale puoi leggerle su Metro News, il portale dove trovare news e aggiornamenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Roma non è solo “Caput mundi ...

Roma City – L’Aquila 1927: l’elenco dei convocati

(laquilablog.it)

Video Roma City Video Roma City

Addio alla pittrice Luciana Bizzoni 27 Ottobre 2024 Lutto a L’Aquila per la scomparsa di Mirko Tiriticco 27 Ottobre 2024 Prevenzione. L’Associazione Viva premia le scuole 27 Ottobre 2024 Ancora furti ...