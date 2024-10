Raccolta differenziata: per Tutti i Santi niente mastelli di plastica e vetro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Raccolta differenziata ferma venerdì prossimo, primo novembre, ad Agrigento. I mastelli della plastica e del vetro non dovranno essere esposti tra la sera del giovedì e la mattina del venerdì a causa della chiusura delle discariche che trattano questi materiali per la festività di OgnisSanti. Agrigentonotizie.it - Raccolta differenziata: per Tutti i Santi niente mastelli di plastica e vetro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ferma venerdì prossimo, primo novembre, ad Agrigento. Idellae delnon dovranno essere esposti tra la sera del giovedì e la mattina del venerdì a causa della chiusura delle discariche che trattano questi materiali per la festività di Ognis

Lamezia Terme – Salta il servizio di raccolta differenziata per venerdì 1 Novembre in città. “I servizi di raccolta differenziata saranno sospesi” con un avviso sui canali social dalla Lamezia Multise ...

La raccolta differenziata a Taranto è ai minimi termini, le bocciature si susseguono e Comune e Kyma Ambiente provano a invertire la rotta: da venerdì nei quartieri Solito-Corvisea ...

Capua, al via il nuovo servizio e nuovo calendario della raccolta differenziata da lunedì 4 novembre la distribuzione delle pattumiere, dal 6 gennaio al via nuovi servizio e nuovo calendario del porta ...

Capua (Caserta) - Importanti cambiamenti in arrivo nel servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Capua. Il nuovo anno 2025 porterà con sé ...