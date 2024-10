Quali sono le regole d’oro per far durare una relazione? Eccone cinque da seguire attentamente per essere più felici insieme (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il cercarsi, il ringraziarsi, il passare del tempo di Qualità assieme sono delle ottime basi sulle Quali costruire un rapporto a due. Ecco cinque regole d’oro per far durare una relazione. Mantenere la curiosità verso l’altra persona Significa non dare per scontato il partner e interessarsi alla sua giornata e ai piccoli cambiamenti Leggi anche › Vita da single: le 5 regole per far durare la prossima relazione Ringraziare il partner essere gentili, fare caso a quello che il partner fa per noi e apprezzarlo per i suoi lati positivi è fondamentale Non trascurare il contatto fisico L’esserci fisicamente, dimostrando i propri sentimenti, fa sentire amati, coccolati e protetti. Non è una questione legata solo al sesso, ma ai piccoli gesti quotidiani. Iodonna.it - Quali sono le regole d’oro per far durare una relazione? Eccone cinque da seguire attentamente per essere più felici insieme Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il cercarsi, il ringraziarsi, il passare del tempo dità assiemedelle ottime basi sullecostruire un rapporto a due. Eccoper faruna. Mantenere la curiosità verso l’altra persona Significa non dare per scontato il partner e interessarsi alla sua giornata e ai piccoli cambiamenti Leggi anche › Vita da single: le 5per farla prossimaRingraziare il partnergentili, fare caso a quello che il partner fa per noi e apprezzarlo per i suoi lati positivi è fondamentale Non trascurare il contatto fisico L’esserci fisicamente, dimostrando i propri sentimenti, fa sentire amati, coccolati e protetti. Non è una questione legata solo al sesso, ma ai piccoli gesti quotidiani.

