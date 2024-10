Quotidiano.net - Premio "Green Economy Award 2024": 34 aziende romagnole erano in lizza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Salone Margherita di Napoli, lo scorso 19 settembre, è andata in scena la cerimonia di premiazione della prima edizione del, un'iniziativa dell'Associazione For Human Community volta a mettere in luce le realtà di eccellenza che si sono distinte nell'integrare la sostenibilità e il benessere nella loro strategia e pratica quotidiana. Delle 198 candidature, di cui ben 34, la Giuria ha selezionato lefinaliste nelle categorie di concorso, per ciascuna delle quali sono state premiate una piccola, una media e una grande azienda. Per la categoria 'sostenibilità sociale' sono state premiate Officine Sostenibili, Accor Hotels e Vodafone Italia, per quella legata alla 'sostenibilità economica' Be-Boost, Logotel e Thales Alenia Space e, infine, per quella 'sostenibilità ambientale' Renewaball, Odos Servizi ed Eng Engineering Ingegneria Informatica.