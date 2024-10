Porti, Carlone (Guardia costiera): “Sostenibilità e semplificazione temi cruciali” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Cruciale transizione verso un trasporto a basse emissioni" “La Sostenibilità e la semplificazione nei Porti sono temi cruciali per il futuro dell'industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, in occasione dell’assemblea Sbircialanotizia.it - Porti, Carlone (Guardia costiera): “Sostenibilità e semplificazione temi cruciali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Cruciale transizione verso un trasporto a basse emissioni" “Lae laneisonoper il futuro dell'industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiraglio Nicola, comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto,, in occasione dell’assemblea

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Assemblea Confitarma, Carlone (Capitanerie di porto - Guardia Costiera): “Un trasporto a basse emissioni e la semplificazione dei processi, cruciali per il futuro del settore marittimo”; Assemblea Confitarma, Carlone (Capitanerie di porto - Guardia Costiera): “Un trasporto a basse emissioni e la semplificazione dei processi, cruciali per il futuro del settore marittimo”; Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Il Comandante Generale della Guardia Costiera, Nicola Carlone, alla Naples Shipping Week; Leggi >>>

Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"

(msn.com)

“La sostenibilità e la semplificazione nei porti sono temi cruciali per il futuro dell'industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiragl ...

California, su il salario minimo a chi lavora nei fast food: un esempio utile contro le balle nostrane

(ilfattoquotidiano.it)

Siamo in California e l’Assembly Bill 1228 è una legge approvata nel giugno 2023. Stabilisce che i lavoratori dei fast food – più di 550mila in tutto lo Stato – a partire dal 1° aprile 2024 hanno ...

Federagenti, il timone passa a Paolo Pessina. “Ripartiamo dalla centralità del Mediterraneo” | Foto e video

(themeditelegraph.com)

“Lavoreremo come una grande squadra per portare avanti il percorso che fra tante difficoltà abbiamo intrapreso. Lo straordinario lavoro fatto da Alessandro ...

Controlli della Guardia Costiera: sequestrati 500 kg di pesce irregolare

(pugliapress.org)

Video Porti Carlone Video Porti Carlone

La Guardia Costiera ha portato a termine l’operazione “Ottobre 2024”, volta a contrastare la commercializzazione di prodotti ittici non conformi. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di ...