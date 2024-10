Pm, "Aurora ha tentato di aggrapparsi, il fidanzato la colpiva" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone al settimo piano del palazzo dove viveva, Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il fidanzato a quel punto l'avrebbe colpita ripetutamente con le mani, con l'obiettivo di farla cadere. È la ricostruzione degli inquirenti, Procura per i minorenni e carabinieri del nucleo investigativo, di quello che è successo la mattina del 25 ottobre a Piacenza, quando la tredicenne è morta dopo un volo di circa otto metri. Il fidanzato 15enne è stato fermato lunedì per omicidio volontario. Il ragazzo risponde anche del porto di un cacciavite di circa 15 centimetri. Quotidiano.net - Pm, "Aurora ha tentato di aggrapparsi, il fidanzato la colpiva" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone al settimo piano del palazzo dove viveva,hadisperatamente dialla ringhiera stessa, ma ila quel punto l'avrebbe colpita ripetutamente con le mani, con l'obiettivo di farla cadere. È la ricostruzione degli inquirenti, Procura per i minorenni e carabinieri del nucleo investigativo, di quello che è successo la mattina del 25 ottobre a Piacenza, quando la tredicenne è morta dopo un volo di circa otto metri. Il15enne è stato fermato lunedì per omicidio volontario. Il ragazzo risponde anche del porto di un cacciavite di circa 15 centimetri.

