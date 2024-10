Movieplayer.it - Oppenheimer: aperti su Amazon i preorder della Collector's 4K UHD + 2 Blu-ray gifts

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Susono attualmente's 4K UHD + 2 Blu-raydi. L'universo diarriva a casa vostra come mai prima d'ora: l'edizione's Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray del capolavoro di Christopher Nolan, in uscita su, è pronta a diventare il gioiellovostra collezione cinematografica! Questo esclusivo cofanetto include oltre 3 ore di contenuti extra che rivelano i dietro le quinteproduzione, un set di 5 card da collezione, un poster su due lati e un booklet di 60 pagine con estratti dal libro "Unleashing", un vero tesoro per chi vuole esplorare le complessitàvita e delle decisioni che hanno plasmato la storia moderna.