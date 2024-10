“Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”: Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia” alla presunta amante di Totti, Marialuisa Jacobelli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valerio Staffelli si è messo sulle tracce di Marialuisa Jacobelli, la giornalista sportiva paparazzata dai fotografi del settimanale Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti. L’inviato di “Striscia la Notizia” è riuscito a trovare la destinataria del prezioso Tapiro, ma ha trovato davanti a sé solo parole di diniego: “Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”, ha commentato la Jacobelli in riferimento alla presunta liaison con Totti. E, quando l’inviato le chiede se si rimangia di aver alluso dichiarando che “due più due fa quattro”, la giornalista ha aggiunto: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”. Ilfattoquotidiano.it - “Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”: Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia” alla presunta amante di Totti, Marialuisa Jacobelli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valerio Staffelli si è messo sulle tracce di, la giornalista sportiva paparazzata dai fotografi del settimanale Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo dall’ex capitano della Roma, Francesco. L’inviato di “la” è riuscito a trovare la destinataria del prezioso, ma ha trovato davanti a sé solo parole di diniego: “Nonpiù,lache sto in”, ha commentato lain riferimentoliaison con. E, quando l’inviato le chiede se si rimangia di aver alluso dichiarando che “due più due fa quattro”, la giornalista ha aggiunto: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”.

