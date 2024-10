Nessuno tocchi Alex Britti: talento e storia del cantautore romano. (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il nome di Alex Britti è apparso in contesti ben lontani dal mondo della musica. Inserito, infatti, in una recente inchiesta sui dossieraggi in Italia tra i personaggi vittima di intercettazioni, queste notizie certamente non minano l’immagine di un artista che da sempre riesce a raccontare la vita e i sentimenti degli <p> Nessuno tocchi Alex Britti: talento e storia del cantautore romano. MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Nessuno tocchi Alex Britti: talento e storia del cantautore romano. Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il nome diè apparso in contesti ben lontani dal mondo della musica. Inserito, infatti, in una recente inchiesta sui dossieraggi in Italia tra i personaggi vittima di intercettazioni, queste notizie certamente non minano l’immagine di un artista che da sempre riesce a raccontare la vita e i sentimenti degli del. MondoUomo.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Festival di Sanremo 2003; Sanremo per tutti, la storia del Festival | 2003; Ruggeri: "Sono stato più cattivo e vi svelo i retroscena del voto pilotato a Sanremo"; Renato Zero al Circo Massimo di Roma: le Scalette dei sei concerti; I campioni in gara; 070 – Speciale Renato Zero: tutto quello che c’è da sapere sullo show in replica su Canale 5; Leggi >>>

Inchiesta hacker, tutti gli accessi “ferraresi”: c’è anche Alex Britti

(msn.com)

Ferrara Il suo nome ricorre in quattordici specifici episodi contenuti nell’ordinanza del tribunale di Milano che ha fatto esplodere l’inchiesta hacker, sempre per contatti con pubblici ufficiali al f ...

Alex Britti

(music.fanpage.it)

Classe 1968, Alex Britti nasce a Roma e a 17 anni fonda la sua prima blues band. Nel 1998 si fa conoscere al grande pubblico con il tormentone “Solo una volta (o tutta la vita)”, ma le sue ...

Inchiesta dati rubati, chi sono gli spiati da Paolo Scaroni del Milan a Gorno Tempini di CdP, da Alex Britti a Letizia Moratti

(informazione.it)

Da banchieri a vertici di società legate al ministero dell’Economia, da giornalisti a politici a Vip, sono tantissime le personalità 'spiate' attraverso gli accessi “abusivi” a banche dati strategiche ...

Alex Britti controcorrente: “Mio figlio va ad una scuola statale normalissima, non lo metto su nessun piedistallo”

(tecnicadellascuola.it)

Il cantante Alex Britti, 56 anni, ha parlato all’Adnkronos della sua vita da genitore di un bambino di sette anni. In questa occasione ha anche detto la sua opinione in merito al dilemma ...