GALLIPOLI - Si svolgeranno nel mare di Gallipoli, dal 1 al 3 novembre, le tappe finali del campionato italiano KiteFoil e della Coppa Italia Wingfoil. L'evento, all'insegna della sensibilizzazione nel campo dell'ecologia e della sostenibilità ambientale, è organizzato dal Club Velico Ecoresort

Nel mare di Gallipoli le tappe finali del campionato italiano di KiteFoil

GALLIPOLI - Si svolgeranno nel mare di Gallipoli, dal 1 al 3 novembre, le tappe finali del Campionato Italiano KiteFoil e della Coppa Italia Wingfoil.

