Milan, Ziliani durissimo: “Morata, Abraham, Jovic: non valgono mezzo Giroud” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha postato su X il suo parere su Milan-Napoli. Critiche al mercato per Morata e la punta Pianetamilan.it - Milan, Ziliani durissimo: “Morata, Abraham, Jovic: non valgono mezzo Giroud” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paolo, giornalista del Fatto Quotidiano, ha postato su X il suo parere su-Napoli. Critiche al mercato pere la punta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan, Ziliani durissimo: “Morata, Abraham, Jovic: non valgono mezzo Giroud”; Ziliani durissimo: “Milan ridotto a scegliere tra due vecchi logori e imbolsiti”; Il Napoli asfalta il Milan: commento durissimo di Ziliani contro i rossoneri; Leggi >>>

Il Napoli asfalta il Milan: commento durissimo di Ziliani contro i rossoneri

(areanapoli.it)

"Anche Morata, Abraham e Jovic: che in tre non fanno mezzo Giroud. Complimenti vivissimi. Milan-Napoli", ha aggiunto Paolo Ziliani sui social. I rossoneri sono apparsi in grande difficoltà nel creare ...

Morata, post da brividi per Rodri! Dedica da urlo al vincitore del Pallone d’oro – FOTO

(milannews24.com)

Morata, post da brividi per Rodri! L’attaccante del Milan ha rilasciato sui social una dedica speciale per la vittoria del Pallone d’oro del suo compagno Alvaro Morata, tramite un post pubblicato sui ...

Milan, Ziliani: “Ibra fantoccio e club di vù cumprà! Su Maldini…”

(calcioblog.it)

Paolo Ziliani ... Milan a mettere alla porta Ibra, che parla di leoni e gattini, e richiamare (con tante scuse) Maldini per provare a evitare la Waterloo? Il dramma di Milan-Liverpool 1-3 con ...

News Milan, il sindaco Ballarini non ci sta: dura critica a Morata

(spaziomilan.it)

Prosegue la vicenda social che nella giornata di oggi ha visto protagonista l’attaccante del Milan Morata e il sindaco di Corbetta Ballarini. In casa Milan la squadra si prepara alla partita di ...