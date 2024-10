Milan, una sola rete per Leao: ecco da quando non segnava così poco (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la seconda gara di campionato consecutiva, Rafael Leao è partito dalla panchina, dando spazio a Noah Okafor dal 1`. La scelta di confermare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la seconda gara di campionato consecutiva, Rafaelè partito dalla panchina, dando spazio a Noah Okafor dal 1`. La scelta di confermare

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, unaper: ecco da quando non segnava così poco|Serie A;-Napoli 0-2: gli azzurri volano a +7 sull'Inter;, il dato sui gol fa inquietudine: una..; Novità: la nuova idea per riprendersie tifosi;, la coppia è scoppiata? Allora bisogna avere il coraggio di separarsi; Ildi Camarda, debutto record in Champions e quasi gol.non parla; Leggi >>>

Milan, Leao non può fare la riserva di lusso. Ecco perché il rapporto con Fonseca è da ricomporre

(msn.com)

Rafael Leao non sta dando continuità alle sue prestazioni. Oppure Paulo Fonseca lo sta ostracizzando e non rientra più nei piani del tecnico portoghese. Non avremo mai una ...

Leao Milan, il dato sui gol fa inquietudine: una sola rete nelle ultime…

(informazione.it)

Leao Milan, il dato sulle reti realizzate fa molto discutere. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera Rafael Leao, nella serata vittoriosa di ieri del Milan in Champions League, ha fo ...

Leao manda in tilt i social Milan: il post con Lukaku scatena i tifosi

(tuttosport.com)

Il portoghese su Instagram alla fine della sconfitta con il Napoli (dove è partito ancora una volta dalla panchina) crea un caso: cos'è successo ...

Conte fa festa, ma pensa al Milan: “Non c’è solo Leao. Ho un solo giorno per preparare la gara”

(calciomercato.it)

Il Napoli vince 1-0 contro il Lecce al Maradona grazie alla rete del capitano Di Lorenzo: Conte commenta la prestazione degli Azzurri ...