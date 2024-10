Milan, niente dirigenza? A rallegrare Milanello ci pensa un ex di lusso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessun esponente della dirigenza del Milan si è presentato nella giornata odierna a Milanello: c'era però un ex rossonero di lusso Pianetamilan.it - Milan, niente dirigenza? A rallegrare Milanello ci pensa un ex di lusso Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessun esponente delladelsi è presentato nella giornata odierna aello: c'era però un ex rossonero di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:? A rallegrare Milanello ci pensa un ex di lusso;multa per Theo e Leao: laritiene il caso chiuso;rivoluzione: le ultime news su Comolli,e Pioli; Furlani lascia capire cosa farà ilcon Theo e Leao dopo il cooling break disertato:; Rimpianto, così salta il tesoretto: nulla da fare; Leao, Ibra e laattaccati senza appello in diretta: “Ilnon esiste più!”; Leggi >>>

Milan, all'indomani della sconfitta contro il Napoli nessun dirigente presente a Milanello

(tuttomercatoweb.com)

Nessun dirigente del Milan è presente questa mattina a Milanello per assistere all'allenamento della squadra di Fonseca all'indomani.

Niente rinnovo, lascia il Milan: dietro c’è Pioli

(spaziomilan.it)

I tifosi milanisti dovranno presto fare i conti con un'altra partenza: non c'è intesa sul rinnovo, se ne va in Arabia.

Milan, l’addio è più vicino: il difensore può lasciare già a gennaio

(msn.com)

I supporters rossoneri dovranno presto fare i conti con un’altra partenza. Ad oggi non c’è intesa sul rinnovo, possibile addio tra pochi mesi. Fonseca sta cercando di far trovare un equilibrio al suo ...

Il ritorno può diventare realtà stavolta: il Milan ci prova davvero

(milanlive.it)

Ancora al Milan: la dirigenza rossonera valuta un clamoroso ritorno durante l'estate, il grande ex è di nuovo nel mirino.