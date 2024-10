Thesocialpost.it - Marco Rizzo, la rivelazione: “Mi sono fatto quattro donne diverse in un giorno solo”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)rischia di diventare di diritto il ‘re del politicamente scorretto’. Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare qualchefa avevadiscutere perché, per criticare il movimento Lgbt, aveva usato questa frase molto scorretta: “Mi piace la gno**a, posso dirlo? E non mi dovete rompere le pa**e”. Oggi uno degli ultimi comunisti rimasti in Italia, ospite di Cruciani e Parenzo a La Zanzara, rincara la dose rivelando di essersi “in un”, lasciando intendere che le‘fortunate’ fossero note giornaliste.Leggi anche: Diritti Lgbtq, la provocazione di: “Mi piace la posso dirlo?” “Miin un. – rivela subitosenza peli sulla lingua – Chi erano? Non posso dirlo, ma erano nel mondo della comunicazione maggioritario.