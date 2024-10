Inter-news.it - Marchetti arbitro di Empoli-Inter: solo una sconfitta nei precedenti

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sarà l’di, partita della decima giornata di Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match del Castellani. Isarà l’ottava partita per Matteocomedei nerazzurri. Spettacolare l’ultimo precedente, con la vittoria netta per 4-0 dell’sull’Atalanta. Un match, quest’ultimo, che è probabilmente stato il più brillante dell’avvio di stagione dei meneghini. Tornando indietro nel tempo, l’ultimo precedente della scorsa stagione non sorride all’, essendo rappresentato dallaindolore contro il Sassuolo per 1-0 a Reggio Emilia.