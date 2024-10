Maradona, al Vomero un nuovo murale dedicato dai napoletani al “Pibe de oro” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si intitola «La mano de Dios» il murale realizzato nel quartiere Vomero di Napoli dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec: l’opera viene inaugurata oggi, 30 ottobre, giorno in cui cade il compleanno di Diego Armando Maradona, nel cortile del palazzo di piazza Vanvitelli. È stata fatta realizzare dagli avvocati che hanno rappresentato il compianto campione argentino nella sua battaglia legale, alla fine vinta, contro Equitalia. Si potrà ammirarla dalle 9 di domani e ritrae il gol con la mano messa a segno nei quarti di finale del Mondiale 1986, il 22 giugno 1986, ai danni dell’Inghilterra. Il murale sarà poi protagonista con quello dei Quartieri Spagnoli del nuovo libro e docufilm «Maradona no fue evasor». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si intitola «La mano de Dios» ilrealizzato nel quartieredi Napoli dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec: l’opera viene inaugurata oggi, 30 ottobre, giorno in cui cade il compleanno di Diego Armando, nel cortile del palazzo di piazza Vanvitelli. È stata fatta realizzare dagli avvocati che hanno rappresentato il compianto campione argentino nella sua battaglia legale, alla fine vinta, contro Equitalia. Si potrà ammirarla dalle 9 di domani e ritrae il gol con la mano messa a segno nei quarti di finale del Mondiale 1986, il 22 giugno 1986, ai danni dell’Inghilterra. Ilsarà poi protagonista con quello dei Quartieri Spagnoli dellibro e docufilm «no fue evasor».

