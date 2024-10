Longlegs è un film del terrore, basato su 5 solidi pilastri (della paura) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Longlegs ha una valutazione dell'86% su Rotten Tomatoes, ma meriterebbe sicuramente una valutazione più alta. Il film di Oz Perkins, figlio del leggendario Anthony Perkins, l'attore che ha interpretato Norman Bates in Psycho di Alfred Hitchcock, è un thriller poliziesco ultra dark con un terrificante assassino dall'inquietante “risvolto materno” - Nicolas Cage ha rivelato di essersi ispirato a un concetto di questo tipo per costruire il cattivo -, e con un detective che è stato precocemente paragonato alla Clarice Starling di Jodie Foster, ma ha una voce e uno stile suo. Il film segue le vicende di un'agente dell'FBI alle prime armi di nome Lee Harker, che possiede un'intuito eccezionale che la porta a far parte della squadra che sta indagando sul caso di un serial killer di difficile identificazione. Gqitalia.it - Longlegs è un film del terrore, basato su 5 solidi pilastri (della paura) Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha una valutazione dell'86% su Rotten Tomatoes, ma meriterebbe sicuramente una valutazione più alta. Ildi Oz Perkins, figlio del leggendario Anthony Perkins, l'attore che ha interpretato Norman Bates in Psycho di Alfred Hitchcock, è un thriller poliziesco ultra dark con un terrificante assassino dall'inquietante “risvolto materno” - Nicolas Cage ha rivelato di essersi ispirato a un concetto di questo tipo per costruire il cattivo -, e con un detective che è stato precocemente paragonato alla Clarice Starling di Jodie Foster, ma ha una voce e uno stile suo. Ilsegue le vicende di un'agente dell'FBI alle prime armi di nome Lee Harker, che possiede un'intuito eccezionale che la porta a far partesquadra che sta indagando sul caso di un serial killer di difficile identificazione.

Cosa sarebbe successo se Gretel fosse stata figlia unica, se fosse fuggita dalla casa della strega senza ucciderla, con l’impressione che qualcosa di infausto l’avrebbe perseguitata per sempre? Non c’ ...

Scopriamo i tantissimi film in arrivo nelle sale cinematografiche italiane questa settimana, incorniciata dalla festa di Halloween.

Conturbante e distruttivo, Longlegs arriverà al cinema e lo farà per restare impresso nelle vostre menti. Un film impossibile da dimenticare, tanto è il terrore che saprà regalarvi. Novanta minuti in ...

clinica ed estetica dell’horror di Oz Perkins Ma perché lode a Longlegs? Nella sua primogenita estetica che ribattezza l’horror degli anni ’70, il film si impone come traguardo del terrore ...