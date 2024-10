"Livello alto dell’acqua, situazione critica nelle Valli" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Valli di Comacchio stanno affrontando una situazione preoccupante. In queste settimane, infatti, si sta registrando un anormale innalzamento dei livelli idrici, per via delle eccezionali e abbondanti precipitazioni piovose che hanno interessato la regione Emilia-Romagna. Cinquanta sono i centimetri di acqua che, dal mese di luglio ad oggi, si sono accumulati: un innalzamento che determina un inevitabile aumento dell’erosione dei dossi e argini, e problemi di conservazione della vegetazione e degli uccelli acquatici. Come riportato dall’Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna, l’attuale sistema idraulico delle Valli di Comacchio, progettato attorno alla metà del secolo scorso, non è più adeguato a garantire una buona gestione, a causa degli attuali effetti dei mutamenti climatici. Ilrestodelcarlino.it - "Livello alto dell’acqua, situazione critica nelle Valli" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi Comacchio stanno affrontando unapreoccupante. In queste settimane, infatti, si sta registrando un anormale innalzamento dei livelli idrici, per via delle eccezionali e abbondanti precipitazioni piovose che hanno interessato la regione Emilia-Romagna. Cinquanta sono i centimetri di acqua che, dal mese di luglio ad oggi, si sono accumulati: un innalzamento che determina un inevitabile aumento dell’erosione dei dossi e argini, e problemi di conservazione della vegetazione e degli uccelli acquatici. Come riportato dall’Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna, l’attuale sistema idraulico delledi Comacchio, progettato attorno alla metà del secolo scorso, non è più adeguato a garantire una buona gestione, a causa degli attuali effetti dei mutamenti climatici.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: , superata la siccità degli anni scorsi: il livello dell’acqua è molto oltre la media; Cronaca maltempo Modena, drone a Ponte Alto: attenzionati i livelli dell'acqua: video; Viktor Orbán: Anche dopo aver sperimentato il livello dell'acqua più alto, le difese hanno resistito alla prova - CON VIDEO; Acqua, in Trentino la qualità più bassa per i parametri sanitari: l’analisi; La preoccupazione cresce: "La situazione è critica"; Nichelino, persona si butta nel fiume Sangone: salva grazie al livello alto dell'acqua; Leggi >>>

Livelli del lago di Garda: la situazione

(primabrescia.it)

Livelli del lago di Garda: la situazione. Ad illustrarla il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa.

Situazione fiumi (martedì 23 ottobre): soglia rossa per il Po, il Reno ancora in arancione

(bolognatoday.it)

Le onde di piena del Reno e del Po stanno defluendo verso il Mar Adriatico, ma restano alcune criticità. Anche le piogge in arrivo rischiano di mettere a dura prova nuovamente la rete di fiumi e ...

Allerta rossa in Emilia Romagna, oltre 3mila evacuati. Migliora la situazione nel Mantovano - FOTO

(ansa.it)

Sono almeno 3mila, ma il dato complessivo è ancora in fase di aggiornamento, le persone che in Emilia-Romagna sono state evacuate tra ieri e oggi per precauzione o perché le abitazioni non erano in co ...

Meteo: confermato livello di allerta ALFA, situazione sotto controllo

(informazione.it)

Visualizzazioni 0 minuto di lettura La piena dei fiumi Adige e Isarco sul territorio altoatesino è sotto controllo. A Salorno è stata superata di poco questa notte la soglia di allerta e a ...