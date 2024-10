LIVE Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta nelle Marche per le campionesse d’Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Prosecco Doc Imoco Conegliano. La capolista a punteggio pieno Conegliano affronta l’esame Vallefoglia, squadra ben costruita e reduce da ben tre successi nelle prime quattro partite disputate finora in campionato, 3-2 a Perugia, 3-0 a Busto Arsizio e 3-1 a Talmassons. Le marchigiane hanno sempre mossono la classifica perchè l’unica sconfitta l’hanno subita al debutto a Firenze ma al tie break. La partita vede dunque di fronte una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, con il morale alle stelle, e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che in questa fase sta vincendo e facendo riposare a rotazione le giocatrici più importanti. Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta nelle Marche per le campionesse d’Italia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per la quinta giornata di Serie A1 ditra Megabox Ondulati del Savioe Prosecco Doc Imoco. La capolista a punteggio pienoaffronta l’esame, squadra ben costruita e reduce da ben tre successiprime quattro partite disputate finora in campionato, 3-2 a Perugia, 3-0 a Busto Arsizio e 3-1 a Talmassons. Le marchigiane hanno sempre mossono la classifica perchè l’unica sconfitta l’hanno subita al debutto a Firenze ma al tie break. La partita vede dunque di fronte una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, la Megabox Ondulati del Savio, con il morale alle stelle, e la capolista Prosecco Doc Imocoche in questa fase sta vincendo e facendo riposare a rotazione le giocatrici più importanti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LIVE Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta nelle Marche per le campionesse d’Italia; Volley, Conegliano-Scandicci per lo Scudetto. Stasera LIVE su Sky; La programmazione pallavolo di : guarda i match live e on demand; Pallavolo femminile, è l'ora dei play off nella Serie A1 · Le squadre qualificate alla fase finale, il calendario delle partite e dove guardare la diretta | Volley; LIVE Perugia-Conegliano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le Pantere dominano e agganciano Milano in classifica; Volley femminile playoff: Egonu e Sylla salvano Milano, Antropova spinge Scandicci, ok Conegliano, cade Novara; Leggi >>>

Volley femminile, Vallefoglia-Conegliano: Giovannini sfida De Gennaro. A Milano Sylla e Orro contro Firenze

(sport.virgilio.it)

Volley femminile, A1, 5a giornata: Conegliano sul campo di Vallefoglia, sfida Giovannini-De Gennaro. Milano riceve Firenze e aspetta Egonu. C'è Novara-Cuneo.

LIVE – Perugia-Conegliano 0-2 (14-25, 17-25, 21-24): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA

(sportface.it)

La diretta testuale di Perugia-Conegliano, partita del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley: punteggio e aggiornamenti live ...

LIVE – Talmassons-Conegliano 0-3 (23-25, 20-25, 18-25): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA

(sportface.it)

La diretta testuale live di Talmassons-Conegliano, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. La formazione neopromossa di Leonardo Barbieri, dopo la ...

Pallavolo A1 femminile – Conegliano in arrivo a Vallefoglia: Ivano Angeli: “Cercaremo di metterla in difficoltà con il nostro entusiasmo”

(ivolleymagazine.it)

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, lanciata nella parte ... d’Italia e d’Europa della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una sfida che come ormai accade regolarmente su tutti i campi della serie ...