Lettori in fuga dal Washington Post per il mancato sostegno a Kamala Harris: Bezos difende la sua scelta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Washington Post veste i panni della neutralità. Per la prima volta nella sua storia, il giornale del miliardario Jeff Bezos ha deciso di non esprimere il suo sostegno a uno dei due candidati alle presidenziali degli Stati Uniti. Il mancato endorsement (sostegno, appunto) al futuro inquilino Europa.today.it - Lettori in fuga dal Washington Post per il mancato sostegno a Kamala Harris: Bezos difende la sua scelta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilveste i panni della neutralità. Per la prima volta nella sua storia, il giornale del miliardario Jeffha deciso di non esprimere il suoa uno dei due candidati alle presidenziali degli Stati Uniti. Ilendorsement (, appunto) al futuro inquilino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inper il mancato endorsement ma Bezos non arretra: “Una scelta di principio”;indalper il mancato sostegno a Kamala Harris: Bezos difende la sua scelta; Bufera suline rivolta dei giornalisti per il mancato endorsement a Harris; «Una coltellata alle spalle»,die rabbia dei giornalisti; A Palazzo Bossi Bocchi, Pinocchio in djalèt nozetàn; Cagliari, guardia giurata di 26 anni muore schiacciata dal cancello di una ditta; Leggi >>>

Washington Post, lettori in fuga per il mancato endorsement ma Bezos non arretra: “Una scelta di principio”

(repubblica.it)

NEW YORK – Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, ha difeso la decisione di non schierare per la prima volta il giornale della capitale con uno dei candidati presidenziali ...

Bufera sul Washington Post, lettori in fuga e rivolta dei giornalisti per il mancato endorsement a Harris

(quotidiano.net)

La non discesa in campo del quotidiano Usa scatena il caos: dal boicottaggio delle star di Hollywood all’addio degli editorialisti, fino agli abbonati che disdicono le sottoscrizioni ...

Elezioni USA, crollo di lettori e followers per il Washington Post dopo il mancato endorsement

(msn.com)

Le cancellazioni di abbonamenti rappresentano circa l'8% della tiratura a pagamento del giornale di circa 2,5 milioni totali di abbonati. Bezos: "Un giornale deve essere indipendente" ...

Fuga dal Washington Post. 200 mila abbonati persi dopo il rifiuto di endorsement per la Casa Bianca

(informazione.it)

L Washington Post ha perso oltre 200 mila abbonati dopo che il quotidiano di Jeff Bezos ha annunciato la sua decisione la scorsa settimana di non sostenere nessun candidato alla presidenza. Lo riferis ...