Ilgiorno.it - Leonardo Del Vecchio e la presunta estorsione a Montecarlo. L’hacker: “È vittima di un ricatto milionario, l’affare della vita”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – Le vicissitudini legate a colossi come Luxottica e BBurago, i dossier su membri delle famiglie Agnelli e Caprotti, archivi pieni di materiale compromettente in un intrico di “vicende sentimentali ed ereditarie”, committenti che contano e vittime di dossieraggio. Lavorare perMaria Delera, perNunzio Calamucci, “” perché, spiegava, “questo mi ha detto non ho limiti di budget: pago, faccio, disfo () Questo c’ha un patrimonio da tre miliardi, spenderà anche 2 o 300mila euro con noi”.