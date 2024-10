La storia di Mauro Repetto l’883 che abbandonò per cercare l’American Dream Spero che un giorno Max e Claudio Cecchetto facciano pace

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il successo della serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendariadegli 883, disponibile su Sky, completa come meglio non si potrebbe il percorso che negli ultimi due anni ha visto tornare fortemente in hype la musica degli 883. Attenzione, 883 e non solo Max Pezzali, una differenza che dal punto di vista della produzione musicale non ha molto senso sottolineare, ma che segna una linea netta tra un prima e un dopo nella carriera del cantautore pavese, che non è mai riuscito a separare la narrazione personale da quella pubblica, attraverso le sue canzoni. Una narrazione che Sydney Sibilia è riuscito a catturare e rendere pura trama cinematografica, favola moderna che racconta l’incredibiledi due amici in cerca di una collocazione nel mondo e che, per una determinata parentesi di tempo, sono andati ben oltre ciò che un’amicizia tende a poter raggiungere.