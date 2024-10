La legge di Lidia Poët, il ritorno più ostinato che mai: incontro con Matilda De Angelis e Matteo Rovere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna Matilda De Angelis sempre più ostinata nella seconda stagione della serie Netflix La legge di Lidia Poët. Abbiamo incontrato la protagonista e il produttore e regista Matteo Rovere. Comingsoon.it - La legge di Lidia Poët, il ritorno più ostinato che mai: incontro con Matilda De Angelis e Matteo Rovere Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TornaDesempre più ostinata nella seconda stagione della serie Netflix Ladi. Abbiamo incontrato la protagonista e il produttore e regista

