Jack Ryan | John Krasinski tornerà per il film (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Amazon MGM Studios sia avvia ad espandere ulteriormente l’universo narrativo legato al personaggio di Jack Ryan, il prossimo passo sarà infatti la realizzazione di un film. Deadline ha riferito questa sera che lo studios ha messo in cantiere un film ispirato al personaggio nato dalla penna di Tom Clancy, e che possa espandere ulteriormente l’universo narrativo avviato con la famosa serie tv andata in onda per quattro stagioni su Prime Video (la recensione di Jack Ryan 4). La fonte ha inoltre confermato che John Krasinski tornerà nel ruolo da protagonista, e che con lui torneranno anche Wendell Pierce e Michael Kelly. Andrew Bernstein, che è stato produttore esecutivo e regista della seconda stagione, si occuperà di dirigere il film da una sceneggiatura di Aaron Rabin, che è stato co-EP e sceneggiatore della quarta stagione. Universalmovies.it - Jack Ryan | John Krasinski tornerà per il film Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Amazon MGM Studios sia avvia ad espandere ulteriormente l’universo narrativo legato al personaggio di, il prossimo passo sarà infatti la realizzazione di un. Deadline ha riferito questa sera che lo studios ha messo in cantiere unispirato al personaggio nato dalla penna di Tom Clancy, e che possa espandere ulteriormente l’universo narrativo avviato con la famosa serie tv andata in onda per quattro stagioni su Prime Video (la recensione di4). La fonte ha inoltre confermato chenel ruolo da protagonista, e che con lui torneranno anche Wendell Pierce e Michael Kelly. Andrew Bernstein, che è stato produttore esecutivo e regista della seconda stagione, si occuperà di dirigere ilda una sceneggiatura di Aaron Rabin, che è stato co-EP e sceneggiatore della quarta stagione.

