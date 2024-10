“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, dopo le polemiche organizzata una nuova proiezione a Roma (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ragazzo dai pantaloni rosa, che nell’anteprima ad Alice nella città è stato oggetto di insulti omofobi da parte di una scolaresca che partecipava alla proiezione, verrà proiettato nuovamente martedì 5 novembre al cinema Adriano di Roma. All’evento saranno coinvolti gli istituti scolastici e i docenti che hanno partecipato al Festival. Alla luce degli importanti valori trasmessi, questo film diretto da Margherita Ferri è considerato uno strumento potente ed indispensabile per la lotta al bullismo e alle discriminazioni di ogni genere. Temi attualissimi considerati non solo gli insulti della scolaresca Romana, ma anche la polemica di un gruppo di genitori a Treviso che si è opposto alla decisione di una scuola media di portare gli alunni a vedere al cinema una proiezione del film. Lettera43.it - “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, dopo le polemiche organizzata una nuova proiezione a Roma Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildai, che nell’anteprima ad Alice nella città è stato oggetto di insulti omofobi da parte di una scolaresca che partecipava alla, verrà proiettatomente martedì 5 novembre al cinema Adriano di. All’evento saranno coinvolti gli istituti scolastici e i docenti che hanno partecipato al Festival. Alla luce degli importanti valori trasmessi, questo film diretto da Margherita Ferri è considerato uno strumento potente ed indispensabile per la lotta al bullismo e alle discriminazioni di ogni genere. Temi attualissimi considerati non solo gli insulti della scolarescana, ma anche la polemica di un gruppo di genitori a Treviso che si è opposto alla decisione di una scuola media di portare gli alunni a vedere al cinema unadel film.

