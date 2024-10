Il nuovo libro di Gianni Oliva: “I grandi industriali del Piemonte. I pionieri” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al “Circolo dei Lettori” di Torino, la presentazione del nuovo libro di Gianni Oliva, edito da “Capricorno Giovedì 31 ottobre, ore 18 Dal mondo dei motori e delle auto a quello del caffè, dalle lampadine alle macchine da scrivere, dal settore tessile al cinema per arrivare fino all’aeronautica: il libro (160 pagine, 14 Euro) edito Il nuovo libro di Gianni Oliva: “I grandi industriali del Piemonte. I pionieri” L'Identità. Lidentita.it - Il nuovo libro di Gianni Oliva: “I grandi industriali del Piemonte. I pionieri” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al “Circolo dei Lettori” di Torino, la presentazione deldi, edito da “Capricorno Giovedì 31 ottobre, ore 18 Dal mondo dei motori e delle auto a quello del caffè, dalle lampadine alle macchine da scrivere, dal settore tessile al cinema per arrivare fino all’aeronautica: il(160 pagine, 14 Euro) edito Ildi: “Idel. I” L'Identità.

TORINO – Quando Torino perde il ruolo di capitale d’Italia nel 1864 piomba in una profonda crisi politica ed economica e deve reinventarsi. Riesce a farlo sul finire del secolo, quando la lungimirazna ...

Dopo la presentazioni di innumerevoli saggi storici a iniziare dal 2011, Gianni Oliva torna al Castello di Cisterna d’Asti per presentare il suo primo romanzo “Il pendio dei noci” (Mondadori).

Corghi con un libro dedicato al Museo Egizio Una lectio magistralis di storia del Novecento, tenuta dallo scrittore Gianni Oliva presso la biblioteca Alvaro Corghi, ha aperto martedì 8 il ciclo di ...

Emozioni al Castello di Cisterna, giovedì 17 ottobre 2024 per la presentazione de “Il pendio dei noci” (Mondadori) di Gianni Oliva che ha dialogato con ...