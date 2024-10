Il numero delle vittime in Spagna è salito ad almeno 70 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il numero delle vittime dell'alluvione in Spagna è salito ad almeno 72 persone: lo hanno riferito fonti governative al quotidiano El País. Diverse persone restano disperse. Le operazioni di soccorso proseguono nel sud e nell'est della Spagna, ma sono state ostacolate da linee elettriche abbattute che hanno interrotto l'erogazione di elettricità, nonché da reti telefoniche crollate e strade che rimangono impraticabili. Quotidiano.net - Il numero delle vittime in Spagna è salito ad almeno 70 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildell'alluvione inad72 persone: lo hanno riferito fonti governative al quotidiano El País. Diverse persone restano disperse. Le operazioni di soccorso proseguono nel sud e nell'est della, ma sono state ostacolate da linee elettriche abbattute che hanno interrotto l'erogazione di elettricità, nonché da reti telefoniche crollate e strade che rimangono impraticabili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il numero delle vittime in Spagna è salito ad almeno 70; Il numero delle vittime in Spagna è salito ad almeno 70; Maltempo Spagna, aumenta il numero delle vittime; Spagna: almeno 72 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana. Il sindaco: &l; Spagna, almeno 51 vittime per forti piogge; Paese in lutto - Spagna in ginocchio per il maltempo: oltre 60 i morti a Valencia, ci sono anche dispersi; Leggi >>>

Il numero delle vittime in Spagna è salito ad almeno 70

(ansa.it)

Il numero delle vittime dell'alluvione in Spagna è salito ad almeno 72 persone: lo hanno riferito fonti governative al quotidiano El País. Diverse persone restano disperse. (ANSA) ...

Alluvione in Spagna, sale a 64 il bilancio delle vittime a Valencia: aumentano i dispersi

(notizie.it)

Sale a 64 il numero delle persone morte nella regione di Valencia a causa dell'alluvione: il numero continua a salire ...

Salgono a 51 le vittime delle piogge torrenziali in Spagna

(ansa.it)

E' salito a 51 il numero delle vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. (ANSA) ...

Inundações em Espanha, número de mortos em Valência sobe para 64: o aumento que falta

(notizie.it)

Video numero delle Video numero delle

Sale a 64 il numero delle persone morte nella regione di Valencia a causa dell'alluvione: il numero continua a salire ...