Ilfattoquotidiano.it - “Il moto segreto delle stelle”: un giallo d’arte a Taormina tra mare, storia e delitti – L’ESTRATTO IN ESCLUSIVA

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), giugno 2019. L’investigatore Alessandro Greco, specializzato in crimini, viene coinvolto nell’inchiesta su una serie di fatti “curiusi” che sconvolgono la splendida città siciliana: un tentato colpo al vernissage di un’esposizione di navi greco-romane, un furto alla mostra nei giorni seguenti, ma soprattutto gli omicidi efferati di due giovani donne. Affiancato da Michele Leonardi, un esperto di chimica e restauri di operedal passato travagliato, Greco condurrà le sue personalissime indagini attingendo non solo dalla sua lunga esperienza, ma anche dal proverbiale bagaglio popolare di Sarina, sua abilissima cuoca nella splendida villa in via del Teatro Greco. A completare il quadro, la sensuale farmacista Elena, coinvolta sin da subito nelle indagini, oltre che in una segretad’amore.