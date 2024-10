Liberoquotidiano.it - Il fallimento delle unioni civili: neanche ai gay interessano più

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La prima unione civile tra due donne mai celebrata a Sezze, in provincia di Latina, è di appena tre giorni fa. A Catanzaro, in Calabria, il doppio abito bianco ha detto sì in municipio, e per la prima volta, solo quest'estate, a luglio. A Gragnano, nell'area metropolitana di Napoli, due uomini sono stati “sposati” dall'ufficiale civile, anche loro per la prima volta nella storia dell'anagrafe del Comune, giusto il mese prima, a giugno. Ché sì, la bella stagione coincide con quella del “per sempre”(o quantomeno dell'articolo -riformatonumero 455-bis del codice civile), però no, mica è detto che ci sia la corsa all'anello.