Ha votato prima del red carpet e ha chiarito per chi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Selena Gomez dà priorità al voto rispetto alla première di Hollywood In una mossa che sottolinea il suo impegno civico, Selena Gomez ha messo in pausa i suoi piani per Hollywood per assicurarsi che il suo voto fosse espresso. Invece di dirigersi direttamente alla première della sua serie Wizard Beyond Waverly Place a Los Angeles, Gomez ha fatto una rapida deviazione. In un video virale su TikTok, è stata vista Vestita con un abito rosso scintillante di paillettes e tacchi a spillo, mentre lasciava con sicurezza la sua scheda per posta in una cassetta postale. “Non posso andare alla première senza votare”, dice Gomez nel video, esortando i suoi fan ad assicurarsi che le loro schede passino in modo sicuro nella cassetta postale se stanno utilizzando il voto anticipato per posta.