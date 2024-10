Gilardino "Coraggio e il popolo genoano contro la Fiorentina" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ho parlato con Balotelli e abbiamo deciso che domani non ci sarà", dice il tecnico del Grifone GENOVA - Mario Balotelli non sarà convocato per la gara di domani contro la Fiorentina al Ferraris. Lo annuncia il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, spiegando che è stata una decisione di comune accor Ilgiornaleditalia.it - Gilardino "Coraggio e il popolo genoano contro la Fiorentina" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ho parlato con Balotelli e abbiamo deciso che domani non ci sarà", dice il tecnico del Grifone GENOVA - Mario Balotelli non sarà convocato per la gara di domanilaal Ferraris. Lo annuncia il tecnico del Genoa, Alberto, spiegando che è stata una decisione di comune accor

sia a Roma con la Lazio dove fino all'ottantesimo siamo stati in partita - sottolinea Gilardino -. Coraggio e determinazione: questo dobbiamo portare in campo nelle prossime gare. Questo chiedo a ...

Genova - Tante assenze, classifica complicata, risultati che non arrivano, società in crisi. Alberto Gilardino non si abbatte. "Rimpianti per essere rimasto al Genoa? Sono orgoglioso di essere l'allen ...

Il tecnico prima della sfida con la Fiorentina: "Norton-Cuffy e Ankeye recuperano dopo la sosta, a molti doro' chiedere di fare gli straordinari" ...

Visualizzazioni: 1 Il tecnico del Genoa, nella consueta conferenza stampa pre match, ha presentato la gara contro la Fiorentina. Leggi con noi le parole di Gilardino. Il Genoa sta vivendo un momento c ...