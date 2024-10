Foreman, 50 anni dopo: «Alì mi devastò, ero certo di metterlo ko in due round. Poi diventammo grandi amici» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono passati 50 anni. Mezzo secolo da “The Rumble In The Jungle”, il match più famoso della storia della boxe: il campione dei pesi massimi George Foreman contro Muhammad Alì, 30 ottobre 1974, a Kinshasa. Ali è morto otto anni fa a 74 anni, dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson. Foreman oggi ha 75 anni e lo ricorda intervistato dal Telegraph. Prese la sconfitta così bene che il suo match successivo fu contro cinque uomini in una notte, a Toronto, per “dimostrare la sua forza” dopo la “devastante” prima sconfitta in carriera contro Ali. Ne mandò Ko tre. “Sono solo felice di poterlo ricordare. Punto. Non ho altro che bei ricordi, ma all’epoca ero devastato dalla sconfitta. Avevo 25 anni. Sono andato a quel combattimento imbattuto in 40 incontri e credevo che nessuno fosse in grado di battermi. Mi sentivo invincibile. Pensavo di mettere Ko Muhammad Alì in due round. Ilnapolista.it - Foreman, 50 anni dopo: «Alì mi devastò, ero certo di metterlo ko in due round. Poi diventammo grandi amici» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono passati 50. Mezzo secolo da “The Rumble In The Jungle”, il match più famoso della storia della boxe: il campione dei pesi massimi Georgecontro Muhammad Alì, 30 ottobre 1974, a Kinshasa. Ali è morto ottofa a 74una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson.oggi ha 75e lo ricorda intervistato dal Telegraph. Prese la sconfitta così bene che il suo match successivo fu contro cinque uomini in una notte, a Toronto, per “dimostrare la sua forza”la “devastante” prima sconfitta in carriera contro Ali. Ne mandò Ko tre. “Sono solo felice di poterlo ricordare. Punto. Non ho altro che bei ricordi, ma all’epoca ero devastato dalla sconfitta. Avevo 25. Sono andato a quel combattimento imbattuto in 40 incontri e credevo che nessuno fosse in grado di battermi. Mi sentivo invincibile. Pensavo di mettere Ko Muhammad Alì in due

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ali-Foreman, 50 anni fa Rumble in the Jungle: l’incontro nel cuore dell’Africa entrato nella storia della boxe; Foreman, 50 anni dopo: «Alì mi devastò, ero certo di metterlo ko in due round. Poi diventammo grandi amici; Alì-Foreman 50 anni dopo, lo storico match che cambiò la boxe - LaPresse; Anniversario. Ali-Foreman, 50 anni fa la rivoluzione sul ring; "Rumble in the Jungle" compie 50 anni: 10 curiosità su un match passato alla storia; Rumble in the jungle: 50 anni dell’incontro Muhammad Ali-Foreman in Africa, il più grande evento sportivo del XX secolo; Leggi >>>

Ali-Foreman, 50 anni fa 'Rumble in the Jungle': l’incontro nel cuore dell’Africa entrato nella storia

(repubblica.it)

Il 30 ottobre 1974 a Kinshasa un match che è andato molto oltre il semplice significato sportivo ...

Rumble in the jungle: 50 anni dell’incontro Muhammad Ali-Foreman in Africa, il più grande evento sportivo del XX secolo

(msn.com)

Come il “Rumble in the jungle” nessuno mai. Per quanti incontri di boxe, soprattutto nel pugilato nel XX secolo, abbiano colpito l’immaginario collettivo – dal “massacro di San Valentino” del febbraio ...

Alì-Foreman 50 anni dopo, lo storico match che cambiò la boxe

(lapresse.it)

"Ali fu condotto dall'arbitro in un angolo. Rimase là, come perso nei suoi pensieri. Mosse i piedi in un rapido ma contenuto passo di danza come per scusarsi ...

Ali-Foreman, 50 anni fa la rivoluzione sul ring

(msn.com)

Video Foreman anni Video Foreman anni

Il 30 ottobre 1974, a Kinshasa, il match che ha cambiato la storia del pugilato e non solo: il trionfo di Muhammad Ali è un capitolo epico di uno sport che da allora divenne essenzialmente showbiz ...