Empoli-Inter, tocca a Josep Martinez? Probabile formazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter è in programma per la giornata di domani, 30 ottobre, alle ore 18:30: di seguito la Probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Empoli-Inter apre la settimana dei nerazzurri dopo il pareggio con rimpianti contro la Juventus. La formazione allenata da Simone Inzaghi avrà due partite sulla carta meno ostiche, con i toscani al Castellani e con il Venezia a San Siro, prima del doppio impegno dallo spessore non indifferente con Arsenal e Napoli. Il vantaggio, in questi ultimi due casi, è di affrontare entrambi gli impegni al Meazza, ma ciò non basta per disporre di alcuna sicurezza in merito. In ogni modo, ci sarà prima da pensare alla gara con la squadra allenata da Roberto D’Aversa, protagonista fino a questo momento di una stagione di assoluto rispetto. Inter-news.it - Empoli-Inter, tocca a Josep Martinez? Probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è in programma per la giornata di domani, 30 ottobre, alle ore 18:30: di seguito ladi Simone Inzaghi. LA SFIDA –apre la settimana dei nerazzurri dopo il pareggio con rimpianti contro la Juventus. Laallenata da Simone Inzaghi avrà due partite sulla carta meno ostiche, con i toscani al Castellani e con il Venezia a San Siro, prima del doppio impegno dallo spessore non indifferente con Arsenal e Napoli. Il vantaggio, in questi ultimi due casi, è di affrontare entrambi gli impegni al Meazza, ma ciò non basta per disporre di alcuna sicurezza in merito. In ogni modo, ci sarà prima da pensare alla gara con la squadra allenata da Roberto D’Aversa, protagonista fino a questo momento di una stagione di assoluto rispetto.

