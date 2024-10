Inter-news.it - Empoli-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia tre dalla Juventus

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alle 18.30 è in programma, gara valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Per riscattare il pareggio casalingo contro la, Simonesceglie i suoi uomini migliori, con soltanto tre cambi rispetto all’undici titolare dell’ultima gara– Dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro laper 4-4, i nerazzurri di Simoneripartono da. Una gara con obbligo di vittoria, anche e soprattutto dopo il trionfo del Napoli sul campo del Milan per 0-2 in uno degli anticipi della decima giornata del campionato italiano di Serie A. Per affrontare i toscani, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Parma allo stadio Ennio Tardini,punta su Nicolò Barella come playmaker tenendo a riposo sia Piotr Zielinski che Kristjan Asllani.