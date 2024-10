Elezioni regionali, Fiumi e Deo incontrano i cittadini di Forlimpopoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Entra nel vivo la campagna elettorale e, a poco meno di tre settimane dalla chiamata alle urne, si intensificano gli appuntamenti con i candidati per le prossime Elezioni regionali dell’Emilia Romagna (17-18 novembre). Questa sera (mercoledì), alle ore 19, al bar Berna68 di Forlimpopoli, Michele Forlitoday.it - Elezioni regionali, Fiumi e Deo incontrano i cittadini di Forlimpopoli Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Entra nel vivo la campagna elettorale e, a poco meno di tre settimane dalla chiamata alle urne, si intensificano gli appuntamenti con i candidati per le prossimedell’Emilia Romagna (17-18 novembre). Questa sera (mercoledì), alle ore 19, al bar Berna68 di, Michele

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni regionali, Fiumi e Deo incontrano i cittadini di Forlimpopoli; Presentati i candidati della lista “Civici, con de Pascale Presidente”. Da Forlì-Cesena Deo, Fiumi, Raffuzzi, Rotondo e Sanullo; Elezioni, debutta la lista dei civici per de Pascale: "Mobilitare gli elettori riformisti moderati contro la politica urlata"; Maltempo flagella la Liguria e ad Arenzano esonda un torrente: uomo disperso e auto inghiottite; Elezioni regionali, la guida per l'elettore: come si vota, i candidati locali e tutte le informazioni; Marina Bordese (Fdi): “I Comuni devono potersi occupare dei fiumi” [VIDEO]; Leggi >>>

Elezioni regionali, Fiumi e Deo incontrano i cittadini di Forlimpopoli

(forlitoday.it)

Sarà l’occasione per presentare il programma elettorale della lista civica e per raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle principali problematiche del territorio comunale di Forlimpopoli ...

Michele Fiumi candidato alle regionali

(corrierecesenate.it)

Michele Fiumi torna a Cesenatico. Lo storico segretario del sindaco Damiano Zoffoli torna in città per presentare la sua candidatura sotto le insegne della lista “Civici, con De Pascale presidente” ...

Fiumi e Deo guidano i ‘Civici’. E c’è anche la voce del Cesena

(ilrestodelcarlino.it)

Si presenta la lista che appoggia de Pascale: corrono l’anima di ‘Rinnoviamo Forlì’, l’ex sindaca di Galeata, una psicoterapeuta, un bagnino e lo speaker del ‘Manuzzi’.

Elezioni regionali, la guida per l'elettore: come si vota, i candidati locali e tutte le informazioni

(forlitoday.it)

Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 in Emilia-Romagna si vota per eleggere l’assemblea legislativa e il presidente della giunta della Regione ...