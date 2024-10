Effetto Liguria, si cambia: in Emilia Romagna in campo i big nazionali, Bologna crocevia della sfida (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Qualcuno in Emilia-Romagna l’ha già soprannominato “Effetto Liguria”. In effetti, a distanza di un giorno dalla vittoria di Marco Bucci (e del centrodestra), nei quartieri generali dei due candidati alle prossime Regionali del 17 e 18 novembre c’è un certo fermento. E da quello che trapela, il centrodestra galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali punta a calare il tris dei big. Secondo i beninformati, quindi, a tirare la volata alla candidata Elena Ugolini a Bologna potrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia). In pratica, come successo con Bucci a Genova, anche al comizio finale della preside filtra che ci sarà la riedizione (con foto) dei leader di centrodestra uniti. Ilrestodelcarlino.it - Effetto Liguria, si cambia: in Emilia Romagna in campo i big nazionali, Bologna crocevia della sfida Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Qualcuno inl’ha già soprannominato “”. In effetti, a distanza di un giorno dalla vittoria di Marco Bucci (e del centrodestra), nei quartieri generali dei due candidati alle prossime Regionali del 17 e 18 novembre c’è un certo fermento. E da quello che trapela, il centrodestra galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali punta a calare il tris dei big. Secondo i beninformati, quindi, a tirare la volata alla candidata Elena Ugolini apotrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia). In pratica, come successo con Bucci a Genova, anche al comizio finalepreside filtra che ci sarà la riedizione (con foto) dei leader di centrodestra uniti.

