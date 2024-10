Deadpool & Wolverine: svelata la data d'uscita in streaming su Disney+ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il successo ottenuto sia nelle sale cinematografiche alla fine di luglio che all'arrivo in digitale nei vari store a pagamento, il film arriva sulla piattaforma Deadpool & Wolverine è stato un successo sensazionale per i Marvel Studios che avevano bisogno di una sonora ripresa dopo i flop del 2023 e non potevano avere ricompensa migliore dei risultati ottenuti dal film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Dopo la sua uscita alla fine dello scorso luglio, il film è stato in gradi di incassare 1.3 miliardi di dollari al box-office internazionale e ha anche conquistato il record del maggiore incasso di sempre per un film con Rating R, spodestando dalla prima posizione di questa classifica Joker di Todd Phillips. Nella classifica dei film del Marvel Cinematic Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine: svelata la data d'uscita in streaming su Disney+ Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il successo ottenuto sia nelle sale cinematografiche alla fine di luglio che all'arrivo in digitale nei vari store a pagamento, il film arriva sulla piattaformaè stato un successo sensazionale per i Marvel Studios che avevano bisogno di una sonora ripresa dopo i flop del 2023 e non potevano avere ricompensa migliore dei risultati ottenuti dal film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Dopo la suaalla fine dello scorso luglio, il film è stato in gradi di incassare 1.3 miliardi di dollari al box-office internazionale e ha anche conquistato il record del maggiore incasso di sempre per un film con Rating R, spodestando dalla prima posizione di questa classifica Joker di Todd Phillips. Nella classifica dei film del Marvel Cinematic

