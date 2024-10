Deadpool & Wolverine in streaming dal 12 novembre su Disney+ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Deadpool & Wolverine in streaming dal 12 novembre su Disney+ Il film Marvel Studios Deadpool & Wolverine arriverà in streaming su Disney+ il 12 novembre. Certified-Fresh e Verified Hot su Rotten Tomatoes e celebrato dalla critica, l’uscita su Disney+ va ben oltre la quarta parete con commenti esilaranti e sagaci da parte del regista/produttore/sceneggiatore, Shawn Levy, e della star/produttore/sceneggiatore, Ryan Reynolds. Contenuti Extra su Deadpool & Wolverine Commenti dei filmmaker – Il regista/produttore/sceneggiatore Shawn Levy e la star/produttore/sceneggiatore Ryan Reynolds parlano del film. Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)indal 12suIl film Marvel Studiosarriverà insuil 12. Certified-Fresh e Verified Hot su Rotten Tomatoes e celebrato dalla critica, l’uscita suva ben oltre la quarta parete con commenti esilaranti e sagaci da parte del regista/produttore/sceneggiatore, Shawn Levy, e della star/produttore/sceneggiatore, Ryan Reynolds. Contenuti Extra suCommenti dei filmmaker – Il regista/produttore/sceneggiatore Shawn Levy e la star/produttore/sceneggiatore Ryan Reynolds parlano del film.è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

