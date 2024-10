Cumuli di auto bloccano la via, la foto simbolo dell’alluvione in Spagna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valencia, 30 ottobre 2024 – Immagini mai viste a Valencia e forse nel resto d’Europa. Il ciclone atlantico (Dana), che ieri si è abbattuto sulla Spagna, ha scatenato piogge torrenziali: in poche ore si è riversato al suolo un quantitativo di acqua pari a quello che in media cade in un anno. foto e video che arrivano dal sud est della penisola iberica mostrano strade e intere città inondate dalla piena dei fiumi. C’è un’immagine emblematica di questa alluvione, scattata nella cittadina di Alfafar, 20mila abitanti nella Comunità autonoma Valenciana, all’indomani del disastro. E’ una via intasata dalle macchine, accatastate l’una sull’altra, trascinate e spinte dall’onda che non ha risparmiato niente. Decine e decine i morti, alcuni “intrappolati come topi” – espressione usata dal sindaco di uno dei centri più colpiti, Utiel, vicino Valencia. Utiel pic.twitter. Quotidiano.net - Cumuli di auto bloccano la via, la foto simbolo dell’alluvione in Spagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valencia, 30 ottobre 2024 – Immagini mai viste a Valencia e forse nel resto d’Europa. Il ciclone atlantico (Dana), che ieri si è abbattuto sulla, ha scatenato piogge torrenziali: in poche ore si è riversato al suolo un quantitativo di acqua pari a quello che in media cade in un anno.e video che arrivano dal sud est della penisola iberica mostrano strade e intere città inondate dalla piena dei fiumi. C’è un’immagine emblematica di questa alluvione, scattata nella cittadina di Alfafar, 20mila abitanti nella Comunitànoma Valenciana, all’indomani del disastro. E’ una via intasata dalle macchine, accatastate l’una sull’altra, trascinate e spinte dall’onda che non ha risparmiato niente. Decine e decine i morti, alcuni “intrappolati come topi” – espressione usata dal sindaco di uno dei centri più colpiti, Utiel, vicino Valencia. Utiel pic.twitter.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cumuli di auto bloccano la via, la foto simbolo dell’alluvione in Spagna; Cumuli di rifiuti bloccano i lavori sul lungomare di Sferracavallo: "Siano rimossi al più presto"; Tra stalattiti di ghiaccio che ''bloccano'' la galleria, cumuli di neve e barriere divelte (FOTO) ecco il Passo dello Stelvio; Roma, cantieri aperti: dalla voragine di piazzale degli Eroi alla ruspa di via Cola di Rienzo, boom di lavori; Centrato da un'auto: motociclista finisce in rianimazione; Cumuli di rifiuti bloccano le chiuse di Voltabarozzo; Leggi >>>

Auto in divieto di sosta bloccano autobus, AT: “valutiamo azioni legali”

(livornopress.it)

Non si tratta di un caso isolato. Non è infatti è la prima volta che lungo viale Carducci a Livorno un autobus di linea del trasporto pubblico locale resta bloccato dalle auto e dai veicoli in divieto ...

Roma, alberi caduti bloccano via Portuense: residenti ‘prigionieri’

(padovanews.it)

È quello che stanno vivendo gli abitanti di via Portuense nel tratto che dal Raccordo porta fuori Roma. L’importante arteria che collega infatti il centro di Roma con Fiumicino è stata chiusa ...

Inferno di acqua e fango, immagini devastanti alle Badie: cumuli di rifiuti per le strade, ora la conta dei danni

(msn.com)

La frazione di Castellina Marittima è una delle più colpite dal nubifragio della notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Negozi, case, la discoteca invese da acqua e fango. Una signora: “Sono salita ...

Roma, alberi caduti bloccano via Portuense: residenti ‘prigionieri’

(periodicodaily.com)

Video Cumuli auto Video Cumuli auto

È quello che stanno vivendo gli abitanti di via Portuense nel tratto che dal Raccordo porta fuori Roma. L'importante arteria che collega infatti il centro di Roma con Fiumicino è stata chiusa in ...