Cosa fare per Halloween a Pesaro: i luoghi più spaventosi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pesaro, 30 ottobre 2024 - Torna la notte più spaventosa dell’anno, torna Halloween: streghe, fantasmi, vampiri e zombie infesteranno, in questa occasione, tutti gli angoli della provincia, facendo sempre la fatidica domanda: ‘dolcetto o scherzetto?’. Quindi, oltre a munirsi di qualche caramella per evitare lo scherzetto, ecco una lista di posti dove poter festeggiare questa “paurosa” ricorrenza. Leggi anche: Halloween 2024 nelle Marche, tanti appuntamenti da non perdere Gabicce Torna anche quest'anno, per la ricorrenza di Halloween, la grande festa organizzata dal Comune di Gabicce Mare rivolta ai bambini e alle famiglie per animare il centro cittadino nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre con un ricco programma di attività. Dalle 16 in Piazza Matteotti ci sarà il Laboratorio dei Piccoli Mostriciattoli, con attività creative pensate per bambini da 3 a 6 anni. Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare per Halloween a Pesaro: i luoghi più spaventosi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Torna la notte più spaventosa dell’anno, torna: streghe, fantasmi, vampiri e zombie infesteranno, in questa occasione, tutti gli angoli della provincia, facendo sempre la fatidica domanda: ‘dolcetto o scherzetto?’. Quindi, oltre a munirsi di qualche caramella per evitare lo scherzetto, ecco una lista di posti dove poter festeggiare questa “paurosa” ricorrenza. Leggi anche:2024 nelle Marche, tanti appuntamenti da non perdere Gabicce Torna anche quest'anno, per la ricorrenza di, la grande festa organizzata dal Comune di Gabicce Mare rivolta ai bambini e alle famiglie per animare il centro cittadino nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre con un ricco programma di attività. Dalle 16 in Piazza Matteotti ci sarà il Laboratorio dei Piccoli Mostriciattoli, con attività creative pensate per bambini da 3 a 6 anni.

