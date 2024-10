Conti in rosso, a Santa Paolina dichiarato pre-dissesto finanzario (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon senza polemiche e faccia a faccia duri e accesi il consiglio comunale di ieri a Santa Paolina approva, con i voti contrari del gruppo consiliare Partito Democratico, il piano di rientro finanziario scaturito dal ricorso all’art. 243 bis comma 1 del TUEL. “Avremmo auspicato maggiore chiarezza e trasparenza sulla situazione economico-finanziaria del nostro comune da parte dell’Amministrazione Ricciardelli- dichiara il capogruppo di opposizione Giovanni Egidio– Avremmo voluto maggiore considerazione, magari ci saremmo aspettati di essere chiamati dal sindaco e insieme ai tecnici trovare delle soluzioni condivise, anche nell’ottica di una votazione unanime nell’interesse del benessere del paese. Anteprima24.it - Conti in rosso, a Santa Paolina dichiarato pre-dissesto finanzario Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon senza polemiche e faccia a faccia duri e accesi il consiglio comunale di ieri aapprova, con i voti contrari del gruppo consiliare Partito Democratico, il piano di rientro finanziario scaturito dal ricorso all’art. 243 bis comma 1 del TUEL. “Avremmo auspicato maggiore chiarezza e trasparenza sulla situazione economico-finanziaria del nostro comune da parte dell’Amministrazione Ricciardelli- dichiara il capogruppo di opposizione Giovanni Egidio– Avremmo voluto maggiore considerazione, magari ci saremmo aspettati di essere chiamati dal sindaco e insieme ai tecnici trovare delle soluzioni condivise, anche nell’ottica di una votazione unanime nell’interesse del benessere del paese.

