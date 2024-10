Ilrestodelcarlino.it - Bruco-Samaritani, la nuova scuola

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono spediti i lavori di costruzione dellad’infanzia ‘’ di Alfonsine, aggiudicatrice di finanziamento Pnrr (Piano nazionale resilienza e ricostruzione) che prevede l’edificazione del nuovo plesso e la demolizione della vecchia sede. Il cantiere ha visto la luce a settembre e si svolge nel giardino della ‘’ attualmente frequentata dai piccoli alunni. "Non avevamo un altro sito – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Laudino –, quindi, con tutte le cautele del caso abbiamo scelto di costruire laproprio di fianco alla vecchia in quello che è il suo giardino". Naturalmente il cantiere è stato studiato affinché non vi sia alcuna interferenza tra lo svolgimento della didattica e la vita scolastica e i lavori che si stanno svolgendo.