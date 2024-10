Banksy, all’asta le opere dell’artista visionario più chiacchierato al mondo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un catalogo di oltre 150 pezzi iconici, inclusi quelli d’inizio carriera, protagonisti di una vendita che si tiene dal vivo a Los Angeles, a cui è possibile prendere parte anche online Vanityfair.it - Banksy, all’asta le opere dell’artista visionario più chiacchierato al mondo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un catalogo di oltre 150 pezzi iconici, inclusi quelli d’inizio carriera, protagonisti di una vendita che si tiene dal vivo a Los Angeles, a cui è possibile prendere parte anche online

All’asta l’archivio più completo delle opere di Banksy

(insideart.eu)

Il 31 ottobre a Los Angeles andranno in asta oltre 150 opere di uno degli artisti più celebri dei nostri tempi: Banksy. Il nucleo principale dei lavori proviene dall’archivio di Steve Lazarides, ...

Banksy, un giubbotto antiproiettile rivisitato all’asta da Sotheby’s

(insideart.eu)

viene venduto all’asta. L’opera, che Banksy ha esposto nel 2019 nella vetrina di un negozio a Croydon, nell’area sud di Londra, per promuovere il proprio marchio, sarà presentata alla vendita ...

Banksy è un successo di pubblico, prorogata a Volterra la mostra del celebre street artist

(sienanews.it)

Boom di visitatori a Volterra per Banksy. Realismo Capitalist: ben 60mila gli ingressi per vedere le opere del più noto street artista britannico. E così la mostra, anziché chiudere il prossimo 3 ...

Banksy, chi è l’anarchico che ha rivoluzionato l’arte

(unita.it)

Per Banksy il suo non è un lavoro a scopo di lucro e infatti si è sempre scagliato contro la musealizzazione o la vendita delle sue opere. Tra le ultime provocazioni dell’artista, l'”autodistruzione” ...