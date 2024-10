Aggredisce infermiere e carabinieri (con calci e minacce di morte) al pronto soccorso: arrestato un uomo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora una aggressione al personale sanitario in Brianza. Questa volta è accaduto a Monza, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dove i carabinieri della compagnia cittadina hanno fatto scattare le manette per un uomo di 54 anni, residente a Muggiò. E’ accusato di resistenza e violenza a Monzatoday.it - Aggredisce infermiere e carabinieri (con calci e minacce di morte) al pronto soccorso: arrestato un uomo Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora una aggressione al personale sanitario in Brianza. Questa volta è accaduto a Monza, aldell’ospedale San Gerardo dove idella compagnia cittadina hanno fatto scattare le manette per undi 54 anni, residente a Muggiò. E’ accusato di resistenza e violenza a

Al San Gerardo lunedì sera sono intervenuti i carabinieri: in manette è finito un 54enne di Muggiò. L'episodio si aggiunge all'ultima aggressione avvenuta nella nottata di mercoledì a Vimercate: anche ...

Una pattuglia dei carabinieri di passaggio lo ha arrestato dopo una colluttazione. Ma cono centinaia le violenze contro il personale sanitario nel corso dell’anno ...

VITTORIO VENETO (TREVISO) – Completamente ubriaco aggredisce il personale del Suem intervenuto per soccorrerlo e poi i carabinieri, piombati subito sul posto, che lo hanno tratto ...

Un notte come tante altre all’ospedale San Gerardo di Monza, fatta di turni incessanti e di volti stanchi, quando all’improvviso il pronto soccorso si è trasformato in uno scenario di caos. Alle 4 del ...