"Abusò della nipotina", domiciliari. Lui si difende col gip: solo fantasie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La moglie, con cui è in corso un divorzio conflittuale, lo ha denunciato per maltrattamenti di tipo psicologico. Maltrattamenti che consistevano anche nell’obbligarla a vestire come voleva lui e a costringerla a una vita parsimoniosa a livelli da lei ritenuti insopportabili. E nel costringerla a pratiche sessuali a lei sgradite, in cui lui le avrebbe riferito fantasie legate a bambine. E la posizione dell’indagato, italiano di 46 anni, si è aggravata quando la querela è stata integrata da un’accusa ben più grave: violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Cioè della nipote della moglie (figlia del fratello) che l’indagato, secondo le accuse, avrebbe palpeggiato nelle parti intime con la scusa di giocare ’al solletico’ in più occasioni tra il 2012 e il 2016, quando cioè la ragazza, oggi maggiorenne, aveva tra i 10 e i 14 anni. Ilrestodelcarlino.it - "Abusò della nipotina", domiciliari. Lui si difende col gip: solo fantasie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La moglie, con cui è in corso un divorzio conflittuale, lo ha denunciato per maltrattamenti di tipo psicologico. Maltrattamenti che consistevano anche nell’obbligarla a vestire come voleva lui e a costringerla a una vita parsimoniosa a livelli da lei ritenuti insopportabili. E nel costringerla a pratiche sessuali a lei sgradite, in cui lui le avrebbe riferitolegate a bambine. E la posizione dell’indagato, italiano di 46 anni, si è aggravata quando la querela è stata integrata da un’accusa ben più grave: violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Cioènipotemoglie (figlia del fratello) che l’indagato, secondo le accuse, avrebbe palpeggiato nelle parti intime con la scusa di giocare ’al solletico’ in più occasioni tra il 2012 e il 2016, quando cioè la ragazza, oggi maggiorenne, aveva tra i 10 e i 14 anni.

